В Казани пришкольные лагеря обошлись родителям в 769 рублей

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Город
27 мая 2024  14:22
Автор:
Эндже Гарафиева

Сегодня в школах Казани открылись пришкольные лагеря, которые этим летом примут около 17 тысяч детей. Они будут функционировать до 22 июня, сообщил начальник управления образования Ирек Ризванов на деловом понедельнике в исполкоме.

Стоимость путевки в школьный лагерь на 21 день в этом году составила 769 рублей, остальная часть покрывается из бюджета республики. Дети участников специальной военной операции посещают лагеря бесплатно. Также для удобства родителей в лагерях с 8:00 до 16:00 работают дежурные группы.

Программа включает разнообразные активности, как на территории школ, так и за их пределами: посещение театров, музеев, мастер-классов и игровых комнат. Каждая неделя посвящена определенной теме – это безопасность, Год семьи в России, Год научно-технологического развития в Татарстане и 79-ю годовщина Победы в Великой Отечественной войне. Для младших школьников подготовлена специальная тема «Содружество Орлят России». 

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