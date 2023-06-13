В Казани приставы вернули матери детей, которых прятал отец после развода

В Казани судебные приставы помогли матери найти детей, которых долгое время скрывал их отец. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Республике Татарстан.

После развода отец тщательно «блокировал» любые попытки матери увидеться со своими детьми: не выходил на связь, блокировал бывшую супругу во всех соцсетях, не открывал двери и постоянно менял место жительства. В результате женщина обратилась в суд, который в дальнейшем принял решение о возвращении детей матери.

«Несмотря на то, что мужчина был ознакомлен с решением суда, добровольно он не стал его исполнять: поселил детей в отдельно снятую квартиру с няней и навещал их, добираясь до квартиры разными маршрутами, чтобы остаться незамеченным», – отметили в пресс-службе ведомства.

Квартиру, где мужчина прятал детей, приставам удалось установить не сразу: сотрудники изучали график его работы, позже установили адрес фитнес-клуба, где он занимался спортом, и в результате смогли установить местонахождение детей и вернули их матери.

Сейчас оба ребенка живут с матерью, а против отца суд направил документ о взыскании элементов, которые мужчина исправно выплачивает.