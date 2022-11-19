 В Казани приступили к новогоднему украшению города
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В Казани приступили к новогоднему украшению города

Оформить городские улицы планируется к 15 декабря.

Город
19 ноября 2022  13:00
Автор:
Эдуард Салихов

В Казани приступили к новогоднему украшению города. Арки уже начали устанавливать в парке «Черное озеро» и на Баумана. Оформить городские улицы планируется к 15 декабря. Об этом сообщили в Комитете внешнего благоустройства столицы РТ. 

«Помимо стандартного украшения мы очень хотим уделить внимание новым общественным пространствам — это парк в „Салават Купере“ и сквер 100-летия образования строительной отрасли РТ», — отметил председатель Комитета Игорь Саляхутдинов.

Ранее «КВ» сообщали, что в Набережных Челнах начали устанавливать новогоднюю елку. Площадь Азатлык перекопали в нескольких местах. Освещение устанавливают по периметру и вдоль дорожек, напротив смотровой площадки уже запустили монтаж постамента под будущую новогоднюю елку.

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