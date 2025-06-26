В Казани приступили к спасению исторического Дома общества «Мазут» XIX века

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Город
26 июня 2025  12:00

В Казани стартовали противоаварийные работы на здании Дома общества «Мазут», признанном объектом культурного наследия регионального значения. Об этом сообщили в Комитете по охране памятников Татарстана.

Дом, расположенный на улице Меховщиков, 2, находится в аварийном состоянии и требует срочного укрепления конструкций. Специалисты приступят к усилению фундамента с помощью инъектирования — современной технологии, позволяющей сохранить историческую целостность здания.

Также планируется защитить памятник от грунтовых вод: будут возведена подпорная стенка и проведена гидрофобизация стен и фундамента. Отдельное внимание уделят ремонту кирпичной кладки и трещин, угрожающих устойчивости строения.

Кровельная система также будет укреплена: аварийное покрытие демонтируют, установив временную защиту, заменят поврежденные стропила и отреставрируют сохранившиеся исторические элементы. Эти меры позволят подготовить здание к будущей полномасштабной реставрации.

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