В Казани привлекли к ответственности автоледи, выложившую видео со своими нарушениями ПДД

6 января текущего года сотрудниками по ИАЗ (по линии розыска) полка ДПС ГИБДД Управления МВД России по г. Казани был принят в работу видеоматериал от 5 января 2024 года, в котором молодая женщина-водитель, управляла автомобилем, пользовалась во время движения телефоном, не оборудованным техническим устройством, позволяющим вести переговоры без использования рук. Также она была не пристегнула ремнем безопасности.

10 января водитель с вмененными правонарушениями согласилась в полном объеме, вину не отрицала, обещала соблюдать Правила дорожного движения. В отношении молодой женщины 1995 года рождения, сотрудниками полка ДПС составлены 2 протокола об административных правонарушениях: по ст. 12.6 и ст. 12.36.1 КоАП РФ, сообщает Госавтоинспекция Казани.