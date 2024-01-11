В Казани привлекли к ответственности автоледи, выложившую видео со своими нарушениями ПДД

news_top_970_100
Город
11 января 2024  21:02
Автор:
Виктория Осинина

6 января текущего года сотрудниками по ИАЗ (по линии розыска) полка ДПС ГИБДД Управления МВД России по г. Казани был принят в работу видеоматериал от 5 января 2024 года, в котором молодая женщина-водитель, управляла автомобилем, пользовалась во время движения телефоном, не оборудованным техническим устройством, позволяющим вести переговоры без использования рук. Также она была не пристегнула ремнем безопасности.

10 января водитель с вмененными правонарушениями согласилась в полном объеме, вину не отрицала, обещала соблюдать Правила дорожного движения. В отношении молодой женщины 1995 года рождения, сотрудниками полка ДПС составлены 2 протокола об административных правонарушениях: по ст. 12.6 и ст. 12.36.1 КоАП РФ, сообщает Госавтоинспекция Казани.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
В Казани привлекли к ответственности автоледи, выложившую видео со своими нарушениями ПДД
В огне пожара в Татарстане один мужчина погиб и еще один пострадал
В суд передано дело жительницы Челнов, которая пьяная избила своего 4-месячного ребенка
Прокуратура Казани проверит сообщения об избиении коммунальщика
Архивы РТ вошли в топ-3 ПФО по числу оцифрованных дел
Родительское онлайн собрание сегодня посвятят системе «Электронное образование РТ»
В Казани водитель получил травмы в ДТП на Мамадышском тракте
Ночью в Казани задержали нетрезвую 21-летнюю автоледи за рулем каршеринга