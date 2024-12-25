В Казани признают объектом культурного наследия здание рабочей больницы

Скриншот документации / Комитет РТ по охране объектов культурного наследия

В Казани вскоре появится новый объект культурного наследия — рабочая больница при заводе фабрично-торгового товарищества «Братья Крестовниковы». Экспертное сообщество признало целесообразным внести это здание в государственный реестр памятников истории и культуры, как указано в материалах Комитета Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия.

Строение расположено по адресу: улица Ватутина, 13. В настоящее время оно находится на балансе городской клинической больницы №7, но не эксплуатируется.

Здание было возведено в 1914 году на улице 3-й Поперечно-Николаевской и изначально получило неофициальное название Плетневской больницы, в честь слободы Плетени. Это медицинское учреждение обслуживало рабочих завода братьев Крестовниковых — купеческой династии, которая играла значительную роль в экономическом развитии Казанской губернии до 1917 года.

После установления советской власти больница стала 3-й Советской (рабочей) больницей, сменив свое неофициальное название на Домрачевскую, в честь известного хирурга Ивана Домрачева, который проработал здесь около 40 лет. После его смерти учреждение официально получило его имя, но барельеф в честь хирурга не сохранился.

Следующий важный этап в истории этого объекта культуры произошел в середине 90-х годов, когда в здании разместился Республиканский клинический неврологический центр, и был построен новый корпус для поликлиники.

С тех пор в здании не проводились ремонты, а в 2022 году неврологический центр был перенесен в Ново-Савинский район Казани.

На сегодняшний день здание представляет собой архитектурный ансамбль с трехэтажной частью и двухэтажным сегментом с полукруглой стеной, образующей угол у главного входа. Его планировка ассиметрична, а состояние — удовлетворительное. Эксперты отметили мемориальную, историческую и архитектурную ценность данного объекта.