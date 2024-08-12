В Казани прочистили 7 километров ливневой канализации

В Казани активно готовятся к осеннему сезону и проводят масштабные работы по обслуживанию ливневой канализации. Об этом на деловом понедельнике сообщил заместитель руководителя исполкома города Игорь Куляжев.

На сегодняшний день уже прочищено 7 километров сетей ливневой канализации, заменено 313 отсутствующих элементов. Работы по обслуживанию ливневок ведутся постоянно, но в преддверии паводка им уделяется особое внимание.

В этом году также будет решена проблема разгерметизации ливневого коллектора по улице Краснококшайской. На этом участке протяженностью около километра за последние годы произошло восемь аварий. Для решения проблемы был применен метод санации, который позволяет создать новый герметичный слой внутри трубы. Работы на данном участке уже завершены.

Помимо обслуживания существующей сети, для нового здания театра имени Камала строятся новые очистные сооружения, которые будут собирать ливневые стоки с близлежащих улиц и отводить очищенную воду в озеро Нижний Кабан.

Также Игорь Куляжев рассказал о работах по модернизации системы освещения городских улиц, в рамках которой уже установлено 6 тысяч энергосберегающих светильников.