В Казани продают бургерную Meat Room за 350 тыс. рублей. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте заведения.

В комментариях пользователи не обрадовались этому событию.

«О, неееет! Самые вкусные бургеры!!! Я глубокой печали! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены — прим. ред.)», — написал комментатор.

На это представитель Meat Room ответил, что «жизнь не стоит на месте».

Добавим, что бургерная открылась в 2016 году в числе первых заведений в Казани. Цены на основное блюдо варьируются от 195 до 540 рублей.