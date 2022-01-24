 В Казани продают бургерную Meat Room за 350 тыс. рублей
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В Казани продают бургерную Meat Room за 350 тыс. рублей

Заведение является одной из первых бургерных в столице Татарстана. 

Истории
24 января 2022  19:55
Автор:
Эдуард Салихов

В Казани продают бургерную Meat Room за 350 тыс. рублей. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте заведения. 

В комментариях пользователи не обрадовались этому событию. 

«О, неееет! Самые вкусные бургеры!!! Я глубокой печали! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены — прим. ред.)», — написал комментатор. 

На это представитель Meat Room ответил, что «жизнь не стоит на месте».

Добавим, что бургерная открылась в 2016 году в числе первых заведений в Казани. Цены на основное блюдо варьируются от 195 до 540 рублей.

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