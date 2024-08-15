В Казани продажи новостроек упали на 65% после отмены льготной ипотеки

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Город
15 августа 2024  12:01
Автор:
Эндже Гарафиева

Столица Татарстана вошла в число лидеров среди российских городов-миллионников по падению спроса на первичном рынке жилья, пишет РБК. В июле, после отмены льготной ипотеки, продажи новостроек в Казани обвалились на 65%.

Такие данные приводят аналитики «Яндекс Недвижимости» и сервиса «Пульс продаж новостроек». По их информации, сильнее всего продажи рухнули в Челябинске, Ростове-на-Дону и Самаре, а Казань заняла третью строчку в этом антирейтинге.

В целом по России спрос на новостройки в июле упал почти вдвое. В городах-миллионниках было заключено около 20 тысяч договоров долевого участия, что на 46,6% меньше, чем в июне.

Эксперты связывают такое резкое падение с отменой льготной ипотеки. Программа господдержки делала новостройки более доступными, и после ее завершения многие покупатели решили отложить покупку квартиры.

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