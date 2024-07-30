В Казани проект реконструкции аэропорта получил одобрение

Положительное заключение Главгосэкспертизы России получил проект реконструкции пассажирского перрона казанского международного аэропорта. Такое сообщение распространила пресс-служба Аэропроекта.

После завершения реконструкции перрон сможет вмешать до 10 широкофюзеляжных самолетов или 20 узкофезюляжный авиалайнеров. Работы будут проведены в три этапа.

В рамках первого этапа реконструкции будет возведен новый перрон площадью 160 000 кв.м., новая рулежная дорожка с площадью 10 000 кв.м., а также другие сооружения.

На втором этапе планируется постройка новой противообледенительной площадки площадью в 15 000 кв.м. и очистных сооружений.

Третий этап предполагает строительство склада площадь 1200 кв.м.

Такая реконструкция, по словам эксперта компании «Аэропроекта», позволит улучшить условия приема и отправки рейсов.