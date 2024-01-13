В Казани пройдет автобусный марафон, посвященный достижениям РТ

В рамках марафона спикеры будут рассказывать жителям о достижениях района, республики и страны. Среди спикеров будут известные политики, отраслевые министры и представители районных властей, которые примут участие в панельных дискуссиях. В мероприятиях также примут участие представители районного актива, руководители предприятий, организаций, подведомственных учреждений, предприниматели и депутаты местного самоуправления.

В Татарстане в настоящее время реализуется более 100 различных республиканских и федеральных проектов и программ, включая ключевые национальные проекты, инициированные Президентом России Владимиром Путиным.

В рамках марафона будет организована фотовыставка, посвященная достижениям Татарстана. Участники панельной дискуссии смогут познакомиться с образом республики – успешного, благополучного, живущего в мире и согласии региона. Мероприятия завершат концертные программы лучших коллективов республики.

Для удобства посещения автобус будет курсировать по Татарстану до 1 марта, охватывая 29 районов. Лаишевский район станет первым, который посетит автобус. 15 января в районном доме культуры в Лаишево состоится панельная дискуссия «Татарстан – республика достижений», в которой примут участие депутат Госдумы РФ Айрат Фаррахов, Уполномоченный при Раисе РТ по защите прав предпринимателей Фарид Абдулганиев, Герой России Расим Баксиков, глава Лаишевского муниципального района РТ Ильдус Зарипов, представители районного актива, руководители предприятий, организаций, подведомственных учреждений, предприниматели и депутаты местного самоуправления.