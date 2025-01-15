В Казани пройдет бесплатная встреча с психологом

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Город
15 января 2025  16:29

В Казани пройдет открытая встреча для родителей, посвященная проблеме школьной травли. Мероприятие состоится 18 января в Республиканском клиническом наркодиспансере. Начало в 12:00.  

Участники смогут узнать, что такое буллинг, как он проявляется и какие методы борьбы с ним существуют. Ведущая встречи — Лилия Зайцева, клинический психолог и заведующая психологической лабораторией. Она ответит на вопросы родителей и даст практические рекомендации.  

Мероприятие пройдет по адресу: ул. Сеченова, 6, корпус Д (3 этаж, мансарда). Участие бесплатное, но требуется предварительная регистрация. Подробности можно уточнить в управлении здравоохранения города.

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