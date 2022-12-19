 В Казани пройдет благотворительная акция «Письмо Дедушке Морозу»
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В Казани пройдет благотворительная акция «Письмо Дедушке Морозу»

В этом году акцию организуют 11 раз.

Город
19 декабря 2022  16:13
Автор:
Роза Габитова

В Казани с 19 декабря по 28 декабря пройдет благотворительная акция «Письмо Дедушке Морозу». Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана. 

В этом году акцию организуют 11 раз. За все время ее существования желанные подарки получили 1,8 тыс. особенных детей. 

Суть акции заключается в том, что любой желающий может исполнить желание ребенка из малообеспеченной или многодетной семьи, с ОВЗ или ребенка-сироты. В этом году в акции участвуют и дети из ДНР и ЛНР, а также дети погибших в спецоперации.

Сбор подарков будет проходить в Комитете по делам детей и молодежи по адресу: ул.Петербургская, 70.

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