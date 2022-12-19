В Казани пройдет благотворительная акция «Письмо Дедушке Морозу»

В Казани с 19 декабря по 28 декабря пройдет благотворительная акция «Письмо Дедушке Морозу». Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

В этом году акцию организуют 11 раз. За все время ее существования желанные подарки получили 1,8 тыс. особенных детей.

Суть акции заключается в том, что любой желающий может исполнить желание ребенка из малообеспеченной или многодетной семьи, с ОВЗ или ребенка-сироты. В этом году в акции участвуют и дети из ДНР и ЛНР, а также дети погибших в спецоперации.

Сбор подарков будет проходить в Комитете по делам детей и молодежи по адресу: ул.Петербургская, 70.