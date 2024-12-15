В Казани пройдет благотворительная ярмарка от школьников Татарстана

В Казани 19 декабря состоится благотворительная школьная ярмарка. Участие в ней примут 120 учеников из 29 школ Татарстана в рамках проекта «Школьный бизнес-старт».

На ярмарке гости смогут приобрести уникальные новогодние подарки, созданные юными предпринимателями.

Некоторая часть собранных средств будет направлена на реабилитацию Павла, 22-летнего молодого человека с диагнозами перинатальная патология ЦНС и гидроцефалия, подопечного благотворительной организации «Добрая Казань».

Ярмарка пройдет с 10:00 до 14:00 по адресу: проспект Ямашева 115а, в секторе С детского города «Кидспейс» на стадионе Ак Барс Арена.

Программа «Школьный бизнес-старт», реализуемая на протяжении трех лет в Татарстане, направлена на развитие предпринимательских навыков у школьников и поддерживается Министерством экономики, Министерством образования и науки РТ и Центром «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства.