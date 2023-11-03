В Казани пройдет чемпионат по уходу за больными

В рамках 64-го Всероссийского слета студотрядов, который посвящен их 60-летию, состоится ряд конкурсов профмастерства среди нынешних студентов. Причем, касаться они будут не только сферы строительства.

Так, медицинские студенческие отряды со всей России приедут в Казань, чтобы принять участие в соревнованиях по уходе за пациентами и оказанию первой помощи. Они пройдут с 8 по 12 ноября на базе Казанского государственного медуниверситета. Конкурс профессионального мастерства #ТрудКрут объединит 45 студентов-медиков из 15 региональных отделений движения студотрядов, а также нескольких студентов из Беларуси. Конкурс будет состоять из двух этапов: творческого под названием «Конкурс капитанов» и практического. Последний этап разделен на четыре модуля.

«Конкурс капитанов» пройдет 10 ноября. Он подразумевает короткое выступление, задача капитанов – информативно и доступно представить свои научные исследования, проекты и разработки в здравоохранении. А практическая часть конкурса запланирована на 11 ноября. Для этого мероприятия кафедра симуляционных методов обучения и кафедры анестезиологии и реаниматологии, медицины катастроф совместно смоделировали станции для демонстрации практических умений и решения нестандартных ситуаций, максимально приближенных к реальности.

Движение студенческих отрядов берет начало в 1959 году, когда 339 студентов-добровольцев физического факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова во время летних каникул отправились на освоение целины в Казахскую ССР.

На сегодня студенческие отряды ведут работу по девяти направлениям, в том числе медицинском. Студенческие медицинские отряды ежегодно работают в детских оздоровительных лагерях, крупных межрегиональных клинико-диагностических центрах, санаториях и профилакториях, медицинских организациях здравоохранения в качестве младшего и среднего медицинского персонала.

Ежегодно, после окончания трудового семестра, в одном из городов России проходит Слет студенческих отрядов и собирает на своих площадках лучших участников движения.