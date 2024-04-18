В Казани пройдет центральный республиканский субботник в формате квеста

Казанцев приглашают принять участие в субботнике в Ноксинском лесу за ТЦ «Франт», который пройдет в следующую субботу, 27 апреля.

Ожидается, что это будет не просто сбор мусора, а своеобразная игра-квест. Эко-активистов поделят на команды и дадут 2-3 часа. Чем чище будет территория – тем больше баллов они заработают. Победителей наградят дипломами и призами.

К акции присоединится министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков.

«Место для Центрального субботника выбрано не случайно. В Татарстане, по инициативе регионального отделения Российского экологического общества, планируется комплексный проект по экооздоровлению реки Нокса. Наш субботник станет первой ласточкой этого экопроекта», – сообщают организаторы.

Субботник станет настоящим эко-фестивалем с горячей кухней, различными мастер-классами для всех возрастов, спортивными эстафетами, творческими конкурсами и посадкой деревьев.