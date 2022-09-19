В Казани пройдет фестиваль документального кино о новой культуре Beat Weekend. Об этом сообщают организаторы.

В этом году мероприятие будет состоять из зрительских хитов летнего Beat Film Festival, лент-победителей Национального конкурса и лучших фильмов Beat прошлых лет. В основной программе представлены четыре хита — «Кубрик о Кубрике», «Детки», «Атлантида» и «Посмотри на меня: XXXTentacion».

Фестиваль будет проходить с 5 по 16 октября на трех площадках: в кинотеатре «Киномакс» в ТЦ KazanMall, в центра современной культуры «Смена» и Национальной библиотеке Татарстана.