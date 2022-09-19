 В Казани пройдет фестиваль документального кино о новой культуре Beat Weekend
news_header_top_970_100

В Казани пройдет фестиваль документального кино о новой культуре Beat Weekend

Мероприятие состоится с 5 по 16 октября.

Город
19 сентября 2022  19:08
Автор:
Роза Габитова

В Казани пройдет фестиваль документального кино о новой культуре Beat Weekend. Об этом сообщают организаторы. 

В этом году мероприятие будет состоять из зрительских хитов летнего Beat Film Festival, лент-победителей Национального конкурса и лучших фильмов Beat прошлых лет. В основной программе представлены четыре хита — «Кубрик о Кубрике», «Детки», «Атлантида» и «Посмотри на меня: XXXTentacion».

Фестиваль будет проходить с 5 по 16 октября на трех площадках: в кинотеатре «Киномакс» в ТЦ KazanMall, в центра современной культуры «Смена» и Национальной библиотеке Татарстана.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
Морозов: «Вся наша страна готовится принять более 6 миллионов человек в свой состав»
«Ак Барс» сыграет с челябинским «Трактором»
В Нацмузее Татарстана откроется выставка «Николай Катанов: путь на Восток»
В Куюках автомобиль врезался в остановку
В Челнах простились с двумя военнослужащими, погибшими в спецоперации на Украине
Жителей Татарстана предупредили о появлении лис в населенных пунктах
В Набережных Челнах мужчина лег на рельсы перед трамваем
В Казани на две недели ограничат движение по улицам Тукая и Ахтямова