В Казани пройдет фестиваль «Ожившие легенды и сказания»

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Город
9 июля 2025  12:30
Автор:
Елизавета Черкина

С 11 по 13 июля в сердце Казани пройдет яркий театральный фестиваль «Ожившие легенды и сказания». Зрителей ждут спектакли, мастер-классы и инклюзивные постановки от коллективов из регионов, где работает компания СИБУР. Об этом сообщается на сайте мэрии Казани. 

Что будет? 

- 11 июля в 18:30 - торжественное шествие от Спасской башни и два спектакля:  
- «Абикины сказки» (уличный театр «Легкие крылья», Альметьевск)  
- «Месяцы» (театр «Странствующие куклы господина ПЭЖО», Санкт-Петербург)  

Особые события: 

- 3 спектакля адаптированы для зрителей с ограниченными возможностями здоровья  
- 2 постановки на русском жестовом языке  
- 1 спектакль с тифлокомментированием (описанием для незрячих)  

Мастер-классы для всех желающих: 

- «Состояние клоуна» (Руслан Риманас)  
- «Сценическая речь» (Елена Калаганова)  
- «Как сыграть любого персонажа в одном костюме» (Юлия Дудченко)  

Фестиваль организован при поддержке программы «Формула хороших дел» от СИБУРа. Вход свободный, но на некоторые события может потребоваться регистрация.  
 

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