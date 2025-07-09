В Казани пройдет фестиваль «Ожившие легенды и сказания»

С 11 по 13 июля в сердце Казани пройдет яркий театральный фестиваль «Ожившие легенды и сказания». Зрителей ждут спектакли, мастер-классы и инклюзивные постановки от коллективов из регионов, где работает компания СИБУР. Об этом сообщается на сайте мэрии Казани.

Что будет?

- 11 июля в 18:30 - торжественное шествие от Спасской башни и два спектакля:

- «Абикины сказки» (уличный театр «Легкие крылья», Альметьевск)

- «Месяцы» (театр «Странствующие куклы господина ПЭЖО», Санкт-Петербург)

Особые события:

- 3 спектакля адаптированы для зрителей с ограниченными возможностями здоровья

- 2 постановки на русском жестовом языке

- 1 спектакль с тифлокомментированием (описанием для незрячих)

Мастер-классы для всех желающих:

- «Состояние клоуна» (Руслан Риманас)

- «Сценическая речь» (Елена Калаганова)

- «Как сыграть любого персонажа в одном костюме» (Юлия Дудченко)

Фестиваль организован при поддержке программы «Формула хороших дел» от СИБУРа. Вход свободный, но на некоторые события может потребоваться регистрация.

