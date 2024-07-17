В Казани пройдет фестиваль разумного потребления «КультТорг»

Впервые в Казани на улице Баумана 20 июля состоится фестиваль разумного потребления «КультТорг». Горожане смогут принять участие в гаражной распродаже, где будут представлены растения, экотовары и вещи от горожан, а также сдать вторсырье.

На площадке фестиваля, расположенной около Академии наук РТ у станции метро «Кремлевская», будет работать фотозона в стиле ретро с видом на Казанский Кремль.

Активисты проекта «ЭкоЛогично» примут отходы на переработку: бритвенные станки, фломастеры, сломанные телефоны, провода и зарядки от них, блистеры от таблеток и другие. Волонтеры расскажут о переработке вторсырья и о том, какие новые материалы из него создаются.

Фестиваль будет работать с 12:00 до 19:00.

21 июля «КультТорг» переместится на набережную Казанки в павильон «Экостанция». Там пройдет обмен одеждой, книгами, растениями, украшениями и другими вещами. Также запланирован пикник-нетворкинг, для участия в котором необходима предварительная регистрация. Фестиваль продлится с 15:00 до 19:00.