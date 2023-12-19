В Казани пройдет гала-концерт фестиваля творчества людей с ОВЗ

Гала-концерт XVI фестиваля художественного творчества людей с ограниченными возможностями здоровья «Возьмемся за руки, друзья!» состоится 19 декабря в ДК им. Саид-Галиева.

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Город
19 декабря 2023  10:31
Автор:
Елизавета Черкина

Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщил глава администрации Советского района Казани Роман Фатхутдинов.

Он отметил, что фестиваль проводится с 2008 года и за это время перерос масштаб районного мероприятия. Заявки для участия приходят из разных регионов РФ. В этом году в отборочных турах участвовали 650 детей и взрослых с ограниченными возможностями здоровья из 34 социальных учреждений со всей страны. Но только 200 человек из этого числа выйдут на сцену во время гала-концерта.

Секретарь Государственного Совета РТ Лилия Маврина сказала, что фестиваль за время своего существования превратился в настоящее движение. В течение года участники разучивают номера, проходят отборочные туры и готовятся к гала-концерту. К слову, в этот раз отборочные этапы проводились в формате онлайн-заявки и офлайн-отбора.

На пресс-конференцию также пришли участники фестиваля - ученики школы-интерната им. Е.Г.Ласточкиной для детей с ОВЗ Арслан и Зарина. Ребят сопровождала их педагог - музыкальный руководитель школы-интерната Инна Симонова. Она рассказала, что самые способные ребята участвуют в фестивале начиная с первого класса. Арслан, к примеру, вначале танцевал, а потом начал заниматься жестовым пением, стал играть на музыкальном инструменте.

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