 В Казани пройдет итоговое заседание Клуба инвесторов Татарстана
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В Казани пройдет итоговое заседание Клуба инвесторов Татарстана

Мероприятие состоится 21 декабря в три часа дня.

Республика
20 декабря 2021  13:06
Автор:
Роза Габитова

В Казани пройдет традиционное заседание Клуба инвесторов Татарстана, в котором примут участие премьер-министр республики Алексей Песошин, члены Клуба инвесторов Татарстана, руководители крупных предприятий республики и органов государственной власти. Об этом рассказали в пресс-службе агентства инвестиционного развития РТ.

В программе мероприятия экспертная дискуссия «Как должен меняться бизнес для максимального успеха с использованием всех возможностей новых технологий». Присутствующие обсудят такие темы, как завоевать доверие потребителей в 2022 году, важность IT сегодня, клиентоориентированность.

Заседание Клуба состоится 21 декабря в три часа дня.

По словам руководителя Агентства инвестиционного развития Татарстана Талии Минуллиной, в 2021 году наблюдается рост инвестиций в Татарстан. По итогам 9 месяцев показатели выросли на 13% и составили более 404 млрд рублей. 

«Наиболее активными иностранными инвесторами стали Германия, ОАЭ, Чехия, США, Словакия», — отметила Миннулина.

За этот год в России открыли завод по производству стратегического сырья для углеродного волокна на 8,5 млрд рублей, дан старт строительству второй очереди оптово-распределительного центра Ozon — 1,8 млрд рублей и другие крупные проекты, добавила руководитель АИР.

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