В Казани пройдет книжный фестиваль «Тау Фест» с ярмаркой и концертами

30 и 31 августа в детском парке «Елмай» состоится четвертый семейный книжный фестиваль «Тау Фест». Гостей ждет ярмарка от 50 российских издательств, выступление Казанского камерного оркестра La Primavera, творческие встречи с создателями «Смешариков» и известными писателями, а также мастер-классы и лекции.

В этом году на фестиваль впервые приедут путешественник Евгений Ковалевский, переплывший океан, и фотожурналист Юрий Феклистов, который раскроет истории своих знаменитых снимков. Любителей мультфильмов ждет встреча с создателями «Смешариков» – Марией Корниловой и Константином Ушаковым.

Среди гостей фестиваля – популярные детские писатели: Андрей Усачев, Нина Дашевская, Ася Лавринович и другие. Художник-иллюстратор Игорь Олейников проведет творческую встречу, а на мастер-классе «Буквица» можно будет научиться рисовать стилизованные буквы.

На главной сцене прозвучат мелодии из «Пиратов Карибского моря», «Властелина колец» и других фильмов в исполнении оркестра La Primavera. Также состоится финал конкурса чтецов «Не наступите на слона!».

В деловой программе – выступления экспертов в сфере креативных индустрий, а в блоке татарской литературы представят проект «Туган Батыр» и покажут мультфильм о национальном герое.

Вход на фестиваль свободный. 30 августа площадка будет работать с 11:00 до 20:00, 31 августа – с 11:00 до 18:00.

«Тау Фест» организован благотворительным фондом «Счастливые истории» и Республиканской детской библиотекой им. Р. Миннуллина. Его цель – популяризировать семейное чтение и объединить детей и родителей через творчество и книги.