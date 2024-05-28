В Казани пройдет масштабная научная мультиконференция

С 3 по 7 июня в Казани состоится научная мультиконференция, которая соберет около 100 ученых из России и Беларуси. Всего на мероприятии будет зачитано почти 300 докладов. Об этом сообщил президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Этот год для нас особенный, он объявлен в Татарстане Годом научно-технологического развития. Поэтому так масштабно пройдет международная казанская мультиконференция. Она объединит три крупных мероприятия: конференцию «Математические методы в технике и технологиях», «Киберфизические системы: проектирование и моделирование» и «Дифференциальные уравнения и их приложения», — рассказал Минниханов.

Мероприятия пройдут в Академии наук РТ, КНИТУ, КНИТУ им. Туполева — КАИ, КФУ, Университете Иннополис и Казанском государственном институте культуры.

Особенностью конференции станет обсуждение квалификационных работ, кандидатских и докторских диссертаций с участием экспертов высшей аттестационной комиссии. Заместитель председателя регионального отделения Профессорского собрания России Тамара Чистякова подчеркнула, что выбор Татарстана как места проведения не случаен, так как республика является центром интеграции промышленности, науки и образования.

«На конференции будут рассмотрены конкретные математические модели для применения на производствах», — заявила Чистякова. Также будут обсуждаться вопросы импортозамещения и реинжиниринга, разработка автоматизированных систем для промышленности в условиях цифровизации, где центральную роль играют математические модели.

Кроме того, участники обсудят интеграцию методов и технологий искусственного интеллекта, машинного обучения для промышленных и технических систем, а также построение цифровых информационных моделей и киберфизических систем для промышленности.

«Международная казанская мультиконференция — это площадка, которая отвечает на реальные вызовы промышленности и подготовки кадров на мощной интеллектуальной основе Татарстана», — заключила Чистякова.