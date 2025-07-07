В Казани пройдет масштабный «Большой семейный пикник»

12 июля в Горкинско-Ометьевском лесу состоится второй городской фестиваль «Большой семейный пикник», посвященный Дню семьи, любви и верности. В прошлом году мероприятие собрало более 20 тысяч гостей, сообщает пресс-служба мэрии Казани. Вход свободный, а начало – в 13.00.



Программа фестиваля:

- Развлечения для всей семьи: мастер-классы, игровые зоны, консультации психологов

- Образовательная часть: лекции о семейных отношениях и психологии

- Романтическая зона: «быстрые свидания» для одиноких гостей

- Концертная программа: выступления местных артистов и хедлайнеров - BEKU, группы «TEDX» и DJ Bubblegum

- Ярмарка: изделия 30 казанских мастеров

Особое внимание организаторы уделили психологической поддержке. Гости смогут пообщаться со специалистами центра «Доверие», а также воспользоваться новой услугой - «Аудио психолог» с расслабляющими аффирмациями.

«Это праздник для всех - и для семей, и для тех, кто только ищет свою вторую половинку», - отметил заместитель председателя комитета по делам детей и молодежи Динар Сайфуллин.