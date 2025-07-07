В Казани пройдет масштабный «Большой семейный пикник»

news_top_970_100
Город
7 июля 2025  16:07
Автор:
Елизавета Черкина

12 июля в Горкинско-Ометьевском лесу состоится второй городской фестиваль «Большой семейный пикник», посвященный Дню семьи, любви и верности. В прошлом году мероприятие собрало более 20 тысяч гостей, сообщает пресс-служба мэрии Казани. Вход свободный, а начало – в 13.00. 
 

Программа фестиваля:  
- Развлечения для всей семьи: мастер-классы, игровые зоны, консультации психологов  
- Образовательная часть: лекции о семейных отношениях и психологии  
- Романтическая зона: «быстрые свидания» для одиноких гостей  
- Концертная программа: выступления местных артистов и хедлайнеров - BEKU, группы «TEDX» и DJ Bubblegum  
- Ярмарка: изделия 30 казанских мастеров  

Особое внимание организаторы уделили психологической поддержке. Гости смогут пообщаться со специалистами центра «Доверие», а также воспользоваться новой услугой - «Аудио психолог» с расслабляющими аффирмациями.  

«Это праздник для всех - и для семей, и для тех, кто только ищет свою вторую половинку», - отметил заместитель председателя комитета по делам детей и молодежи Динар Сайфуллин.

 

news_right_column_240_400
Новости
В Казани пройдет масштабный «Большой семейный пикник»
Суперкубок в Казани: футбол, концерты, фан-зоны
Суперкубок в Казани: футбол, концерты, фан-зоны
Завтра в Казанском Кремле покажут веселый спектакль о семейной жизни
38% домов Казани готовы к отопительному сезону
Пенсионерка из Чистополя лишилась 813 тысяч рублей из-за мошенников
Казань готовится к масштабному празднованию Дня семьи, любви и верности
Казань готовится к масштабному празднованию Дня семьи, любви и верности
Сегодня в Татарстане ожидается переменчивая погода с дождями и порывистым ветром
В Казани продлили ограничение движения на улице Патриса Лумумбы