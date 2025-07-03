В Казани пройдет масштабный фестиваль настольных игр под открытым небом

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Город
3 июля 2025  17:33
Автор:
Елизавета Черкина

5 июля с 12.00 парк «Черное озеро» в Казани станет центром притяжения для любителей настольных игр. Гостей фестиваля ждет насыщенная программа - от турниров по классическим и современным настольным играм до необычных активностей в большом формате.  Об этом сообщается на сайте мэрии Казани. 

Особый интерес представляет зона для разработчиков, где пройдет геймджем - соревнование по созданию видеоигр с нуля за ограниченное время. Любители интеллектуальных развлечений смогут принять участие в гик-квизах, попробовать себя в историческом фехтовании или сыграть в гигантские версии популярных игр «Дженга» и «Каркассон».   

В рамках фестиваля также запланирован тематический лекторий, где эксперты расскажут об истории настольных игр, их роли в современном обществе и технологиях создания. Для посетителей будет работать гик-ярмарка с уникальными игровыми коллекциями.  

Мероприятие организовано дирекцией парков и скверов Казани. Вход свободный для всех желающих.
 

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