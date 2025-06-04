В Казани пройдет масштабный Парад дружбы народов в День России

2 июня, в праздник Дня России, Казань станет центром яркого межнационального события — традиционного Парада дружбы народов. Организатором мероприятия выступит Молодёжная Ассамблея народов Татарстана при поддержке Министерства культуры республики.

Шествие начнётся в 11:00 от Спасской башни Казанского Кремля. В параде примут участие представители молодёжных и студенческих объединений, активисты национально-культурных автономий, а также представители власти и вузов республики.

«Этот праздник стал символом единства нашей многонациональной молодёжи, — отмечает председатель Молодёжной Ассамблеи Диляра Дамар. — В этот день мы не просто идём вместе, а демонстрируем подлинное уважение к культурам и традициям всех народов Татарстана».

Особенностью этого года станет расширение географии праздника — впервые аналогичные парады пройдут в шести районах республики: Спасском, Альметьевском, Нижнекамском, Нурлатском, Менделеевском и Дрожжановском.

Участникам рекомендуется приходить в национальных костюмах. Сбор запланирован на 10:00 у внутренней стороны Спасской башни. Мероприятие проводится при поддержке Ассамблеи народов Татарстана и Дома Дружбы народов.