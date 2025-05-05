В Казани пройдет международная выставка недвижимости IPM 2025

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Город
5 мая 2025  10:54

С 14 по 16 мая в Казани во второй раз состоится международная выставка и конференция International Property Market (IPM), посвященная недвижимости, девелопменту, архитектуре и дизайну. Мероприятие пройдет в рамках XVI Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: KazanForum» и станет одной из крупнейших профессиональных площадок для диалога между бизнесом, экспертами и властями.

Выставочная зона IPM 2025 займет более 5 тысяч квадратных метров. Участие подтвердили 28 застройщиков и девелоперов из России, Грузии, Азербайджана, Турции, ОАЭ и других стран, а также девять российских организаций и три отраслевые ассоциации. Участники представят как известные проекты, так и новинки, впервые показанные на IPM.

Ключевыми темами станут экономическая эффективность, привлечение инвестиций, устойчивое развитие и цифровизация. В рамках выставки также пройдет международный исламский симпозиум по архитектурной среде IBEIS 2025, где обсудят роль исламских ценностей в урбанистике, инклюзивное проектирование и экологичные строительные практики.

Среди участников — делегации из ОАЭ, Египта, Катара, Турции, Индии и других стран. В мероприятии примут участие известные эксперты, включая представителей правящей семьи Катара и руководителей профильных министерств.

Выставка пройдет в МВЦ «Kazan Expo». Для посещения необходима аккредитация на KazanForum.

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В Казани пройдет международная выставка недвижимости IPM 2025