В Казани пройдет отбор талантливых детей для выступления в Москве

12-13 ноября на двух казанских площадках состоится региональный отборочный этап VI Всероссийского фестиваля народно-сценического искусства «Танцуй и пой, моя Россия!» в детской группе. В этой номинации могут участвовать как профессиональные, так и любительские коллективы.

В первый день в КЦ «Чулпан» пройдет отборочный тур. На следующий день на сцене Татарского театра оперы и балета имени Мусы Джалиля состоится гала-концерт лауреатов и дипломантов регионального этапа. Предполагается, что там выступят учащиеся Казанского хореографического училища, вокально-хореографическая студия при Государственном ансамбле песни и танца РТ, вокально-хореографическая студия «Фолкдети», учащиеся Башкирского хореографического колледжа имени Рудольфа Нуреева и хореографического колледжа «Губернская балетная Школа» при АНО «Русский национальный балет «Кострома». Начало гала-концерта в 18.00.

Также фестиваль сопровождается лекциями, семинарами, мастер-классами по народно-сценическому танцу, джаз-модерну и хоровому вокалу.

«Танцуй и пой, моя Россия!» – фестиваль мира и добра, фестиваль культурного наследия России, в котором принимают участие уникальные коллективы, являющиеся культурным достоянием и будущим страны. В нынешнем году фестиваль проходит в шести городах России, в числе которых впервые – Казань», – раскрыли подробности мероприятия в Минкульте РТ.

В дальнейшем лауреаты регионального этапа будут приглашены для выступления в финальном гала-концерте проекта, который состоится 8 декабря в московском Государственном Кремлевском Дворце.