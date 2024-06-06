В Казани пройдет первый международный турнир по обрезке копыт КРС

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Республика
6 июня 2024  08:11
Автор:
Эндже Гарафиева

Впервые в России пройдет международный турнир по обрезке копыт крупного рогатого скота. Событие состоится на Международной агропромышленной выставке «АГРОВОЛГА» с 3 по 5 июля.

Более 150 ветеринарных ортопедов из России, Беларуси, Турции и Казахстана соберутся в Татарстане для демонстрации своих навыков и борьбы за звание лучшего в профессии.

Призовой фонд турнира составляет 1 миллион рублей, что подчеркивает значимость этой узкой специализации в ветеринарии. Цель турнира — не только выявить лучших специалистов, но и повысить престиж профессии, стимулировать развитие мастерства и привлечь молодых специалистов.

Участвовать могут ветеринарные врачи и специалисты по ортопедии, работающие в сельскохозяйственных предприятиях и ветеринарных станциях, а также студенты и самозанятые.

Жюри турнира составят представители ведущих ветеринарных академий Казани, Москвы, Санкт-Петербурга и Дальневосточного ГАУ, а также независимые эксперты из Беларуси и Турции.

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