В Казани пройдет региональный день форума «Малая Родина — сила России»

В Казани 29 и 30 января пройдет региональный этап II Всероссийского муниципального форума «Малая Родина — сила России». Мероприятие, посвященное теме «Комфортная среда для жизни», состоится в IT-парке имени Башира Рамеева. Участие в форуме примут около 400 специалистов, включая представителей муниципалитетов, архитекторов, проектировщиков, градостроителей и экспертов в области урбанистики и территориального развития.

Основной этап форума запланирован на апрель 2025 года в Москве на территории Национального центра «Россия». Организатором выступает Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ) при поддержке Администрации Президента РФ. Соорганизатором казанского этапа стало Правительство Республики Татарстан. Выбор региона в качестве площадки для проведения форума неслучаен: Татарстан активно развивает комфортную городскую среду, что особенно актуально в год десятилетия Программы развития общественных пространств республики.

Раис Татарстана Рустам Минниханов отметил: «Мы гордимся, что Татарстан стал одной из площадок для проведения форума. В год десятилетия нашей программы мы готовы поделиться опытом с коллегами из других регионов. Совместные усилия помогут выработать решения для создания комфортных условий жизни по всей стране, сохраняя уникальность каждого региона».

Программа регионального дня включает обсуждение ключевых вопросов, таких как развитие инфраструктуры, внедрение современных технологий, благоустройство дворовых территорий и создание безопасной городской среды. Участники форума также рассмотрят темы разработки дизайн-кодов, эксплуатации общественных пространств и эффектов от их обновления.

Татарстан, являясь лидером в формировании комфортной городской среды, представит свой опыт, который уже стал основой для многих инициатив в других регионах. Министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин подчеркнул: «За десять лет мы обновили более 400 общественных пространств на сумму свыше 33 миллиардов рублей. Наш опыт будет полезен для коллег из других регионов».

С 2020 года в Татарстане реализуется программа «Наш двор», направленная на благоустройство придомовых территорий. За пять лет было обновлено более 5 тысяч дворов: появились новые детские площадки, зоны отдыха, освещение и тротуары.

Итогом регионального дня станут предложения и рекомендации, которые будут представлены на основном этапе форума в Москве в апреле 2025 года. Лучшие инициативы войдут в общую повестку и будут рассмотрены Советом при Президенте РФ по развитию местного самоуправления. Это позволит учесть мнения регионов при формировании стратегий для улучшения качества жизни в городах и селах России.