В Казани пройдет семейный праздник донорства

Республиканский центр крови приглашает жителей столицы принять участие в семейном дне донора. 17 сентября все желающие смогут сдать кровь, зарядиться позитивом и провести время с пользой для здоровья и добрых дел.

Праздник состоится с 08:00 до 12:00 в центре крови на проспекте Победы, 85. Для доноров подготовлены подарки и угощения, а для юных гостей – увлекательные мастер-классы по изготовлению матрешек.

Стать участником доброго праздника может каждый желающий в возрасте от 18 лет, не имеющий противопоказаний к донорству. При себе необходимо иметь паспорт. Вес донора должен быть не менее 55 кг.