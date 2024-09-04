В Казани пройдет семейный праздник донорства

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Город
4 сентября 2024  11:50
Автор:
Эндже Гарафиева

Республиканский центр крови приглашает жителей столицы принять участие в семейном дне донора. 17 сентября все желающие смогут сдать кровь, зарядиться позитивом и провести время с пользой для здоровья и добрых дел.

Праздник состоится с 08:00 до 12:00 в центре крови на проспекте Победы, 85. Для доноров подготовлены подарки и угощения, а для юных гостей – увлекательные мастер-классы по изготовлению матрешек.

Стать участником доброго праздника может каждый желающий в возрасте от 18 лет, не имеющий противопоказаний к донорству. При себе необходимо иметь паспорт. Вес донора должен быть не менее 55 кг.

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