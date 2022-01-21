В Казань на сессию комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО приедут представители 194 стран

Представители 194 стран съедутся на 45-ю сессию комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО в Казани в июне 2022 года. Об этом рассказала руководитель Минкульт РТ Ирада Аюпова.

«Наступивший год для культуры нашей республики имеет особое значение. Грядет событие мирового масштаба. Всей страной мы будем отмечать 1100-летие принятие ислама волжскими булгарами», — сообщила она.

Около 4 тысяч делегатов из министерств экологии, культуры, образования и др. примут участие на дискуссионной площадке сессии. Главная тема мероприятия: «Межкультурный диалог как императив сохранения всемирного наследия».

Сессия пройдет при поддержке Минкульт РТ, Министерства иностранных дел России и Правительства Республики Татарстан.

Ранее сообщалось, что в сессии также примут участие профессиональные неправительственные организации ИКОМОС — национальный комитет Международного совета по охране памятников и достопримечательных мест, и МСОП — Международный союз охраны природы и природных ресурсов.