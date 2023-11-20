В Казани пройдет V Форум православной общественности РТ

Форум поспособствует развитию православной жизни в Татарстане, решение актуальных вопросов государственно-религиозного и межрелигиозного взаимодействия, восстановление исторических культовых объектов и строительство новых, развитие религиозного образования, православной культуры и социального служения, а также укрепление мира и согласия в обществе.

В мероприятии примут участие 700 человек. Для сравнения - на первый форум прибыли 500 участников. В рамках форума будет проведена фотовыставка, показ фильма, выпущены фотоальбомы и книги.

Помимо духовенства Татарстанской митрополии РПЦ и представителей старообрядческих объединений, на форуме также примут участие митрополит Филиппопольский Нифон (Сайкали), представитель Антиохийского патриархата при Патриархе Московском и всея Руси епископ Моравичский Антоний (Пантелич), представитель Сербского патриархата при Патриархе Московском и всея Руси заместитель управляющего делами Московской Патриархии, викарий Патриарха Московского и всея Руси епископ Зеленоградский Савва (Тутунов), председатель Учебного комитета Русской Православной Церкви протоиерей Максим Козлов, епископ Сергиево-Посадский и Дмитровский Кирилл (Зинковский), наместник Троице-Сергиевой Лавры ректор Московской духовной академии, епископ Петергофский Силуан (Никитин), ректор Санкт-Петербургской духовной академии архимандрит Афанасий (Соколов), ректор Минской духовной академии и другие.

Кроме того, на форум приглашены представители Федерального Собрания РФ, Администрации Президента РФ, Приволжского федерального округа, федеральных министерств и ведомств, мусульманских, католических общин, действующих на территории республики, приходские активисты, меценаты-благотворители, руководители органов государственной и муниципальной власти, а также деятели культуры и науки.

Накануне форума в столице РТ также состоится XXII Международная научно-богословская конференция «Богословие и светские науки: традиционные и новые взаимосвязи». В конференции примут участие 186 представителей из разных стран и регионов России. Предполагается, что конференция также окажет положительное влияние на развитие православной жизни в Республике Татарстан.