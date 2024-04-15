В Казани пройдет Всероссийский молодежный форум «Работа молодым»

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Республика
15 апреля 2024  11:24
Автор:
Владислав Косолапкин

На мероприятии обсудят вопросы, связанные с трудоустройством молодежи, событие пройдет с 18 по 20 апреля. Форум соберет 600 представителей студотрядов из 20 регионов страны.

В Казани с 2021 года ежегодно проходит Республиканский молодежный форум «Работа молодым», в ходе которого проходит обмен опытом в области трудовой занятости молодежи. В этом году на площадке форума планируется обсудить лучшие практики работы студотрядов на промышленных объектах.

«У современного молодого человека есть два основных запроса – жилье и работа с достойной оплатой труда. Наша задача – создавать возможности и условия для трудоустройства современной студенческой молодежи и выпускников. На протяжении 60 лет представители студенческих отрядов работают в различных отраслях экономики и сегодня мы должны идти в ногу со временем и отвечать тем запросам, которые есть у молодежи», - прокомментировал глава Минмолодежи РТ Ринат Садыков.

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