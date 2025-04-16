В Казани пройдет Всероссийский хоровой фестиваль в честь Бортнянского

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Республика
16 апреля 2025  14:11

С 30 апреля по 4 мая в Казани состоится IV Всероссийский хоровой фестиваль регентских хоров духовных учебных заведений Русской Православной Церкви. Мероприятие приурочено к 200-летию со дня смерти композитора Дмитрия Бортнянского и пройдет по благословению Патриарха Кирилла при поддержке главы Татарстана Рустама Минниханова.

В фестивале примут участие хоры из 13 духовных семинарий и академий, включая Московскую, Санкт-Петербургскую, Казанскую и другие. Программа включает конкурсные прослушивания и гала-концерт в БКЗ им. Сайдашева. Также запланированы выступления в Свияжске и Божественная литургия в соборе Казанской иконы Божией Матери с участием сводного хора.

Фестиваль поддержан Президентским фондом культурных инициатив и направлен на развитие православной певческой традиции и хорового искусства.

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