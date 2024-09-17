В Казани пройдет заключительная акция «Лапа дружбы»

В эту субботу, 21 сентября, в Горкинско-Ометьевском лесу пройдет заключительная в этом летнем сезоне благотворительная акция «Лапа дружбы», где казанцы смогут не только подарить дом собаке из приюта, но и получить информацию об уходе за питомцами, а также помочь приютам.

Акция «Лапа дружбы» пользуется большой популярностью у казанцев. Так, в прошлый раз новый дом обрел один питомец, а неравнодушные горожане пожертвовали более 140 кг корма для собак из приютов.

С 12:00 до 16:00 на площадке для выгула собак гости смогут познакомиться с четвероногими друзьями, которые ждут своих хозяев. Все собаки привиты, здоровы и мечтают о любящей семье. Желающие забрать питомца домой, должны иметь при себе паспорт для заключения договора, а также быть готовыми пройти небольшое собеседование с кинологом.

В 13:00 куратор проекта «Дог-френдли Татарстан» Дарья Раек расскажет, как выбрать собаку и построить гармоничные отношения с питомцем.

А в 14:00 ветеринарный врач Алиса Гаева прочтет лекцию «10 шагов здоровья: профилактика заболеваний собак с рождения до счастливой старости».

На благотворительной ярмарке можно будет приобрести товары для животных и лакомства – все вырученные средства пойдут на помощь приютам. Также все желающие смогут получить консультацию по уходу за домашними животными, посетить фотовыставку собак от «Зоозаботы» и привести детей в интерактивную зону «Юный ветеринар».