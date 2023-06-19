 В Казани пройдут бесплатные лекции по вопросам подготовки к родам и уходу за ребенком
news_header_top_970_100

В Казани пройдут бесплатные лекции по вопросам подготовки к родам и уходу за ребенком

Участие в мероприятии бесплатное, по предварительной регистрации.

Город
19 июня 2023  18:40
Автор:
Эдуард Салихов

В воскресенье 21 августа весь день в резиденции креативных индустрий «Штаб» пройдут бесплатные лекции по вопросам подготовки к родам и уходу за ребенком, здоровой беременности. 

«Мы собрали команду экспертов в сфере подготовки к материнству, которые готовы делиться своими знаниями, чтобы семьям было легче адаптироваться к этому важному этапу», — делятся организаторы лектория.

Участие в мероприятии бесплатное, по предварительной регистрации.

Ранее «КВ» сообщали, что казанцы смогут получить бесплатную психологическую помощь в городских парках. Опытные психологи из центра будут доступны для консультаций и обсуждения волнующих вопросов без предварительной записи.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
На этой неделе жители Казани смогут анонимно сдать тест на ВИЧ
Казанская больница получила оборудование для выхаживания малышей, родившихся раньше срока
Татарстанцам напомнили о дополнительном выходном дне в конце июня
Минтруд РФ представил календарь выходных дней на 2024 год
В Казани пройдут бесплатные лекции по вопросам подготовки к родам и уходу за ребенком
В Казани временно не работает отделение регистрации автомототранспортных средств на проспекте Победы
В Татарстане в выходные средние температуры были на 4-5 градусов ниже нормы
В Татарстане врачом года стала Айнагуль Баялиева