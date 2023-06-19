В Казани пройдут бесплатные лекции по вопросам подготовки к родам и уходу за ребенком

В воскресенье 21 августа весь день в резиденции креативных индустрий «Штаб» пройдут бесплатные лекции по вопросам подготовки к родам и уходу за ребенком, здоровой беременности.

«Мы собрали команду экспертов в сфере подготовки к материнству, которые готовы делиться своими знаниями, чтобы семьям было легче адаптироваться к этому важному этапу», — делятся организаторы лектория.

Участие в мероприятии бесплатное, по предварительной регистрации.

Ранее «КВ» сообщали, что казанцы смогут получить бесплатную психологическую помощь в городских парках. Опытные психологи из центра будут доступны для консультаций и обсуждения волнующих вопросов без предварительной записи.