В Казани пройдут Дни культуры Мексики

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Город
23 сентября 2024  17:30
Автор:
Эндже Гарафиева

С 26 по 29 сентября в столице Татарстана пройдут Дни культуры Мексики. Жители и гости города смогут окунуться в мир древних традиций, сообщили в Минкульте Татарстана.

Центральным событием станет открытие фотовыставки «Культурное наследие Мексики», которое состоится 26 сентября в 12:00 в Национальном музее Республики Татарстан. Фотографии познакомят с затерянным в джунглях древним городом Чичен-Ица, раскроют тайны «места рождения богов» – Теотиуакана и исторического центра Оахаки. Отдельное место на выставке займут снимки биосферного заповедника Эль-Пинакате.

Выставка «Культурное наследие Мексики» будет доступна для посещения до 17 октября.

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