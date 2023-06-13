 Жителей Казани приглашают на обсуждения о преобразованиях ДК «Химиков»
news_header_top_970_100

Жителей Казани приглашают на обсуждения о преобразованиях ДК «Химиков»

Вход на мероприятие доступен по предварительной регистрации.

Город
13 июня 2023  20:00
Автор:
Валерий Саидов

В Дворце культуры «Химиков» в Казани пройдут обсуждения о преобразованиях культурного объекта. Об этом сообщило Министерство по делам молодежи Татарстана в своем Telegram-канале.

«Совсем скоро ДК Химиков начнет свою перезагрузку и станет точкой притяжения для молодежи всей республики. Приглашаем на общественные обсуждения, поделиться своими идеями», – отметили в Минмолодежи РТ.

 Фото: © Telegram-канал Министерства по делам молодежи РТ

Мероприятие состоится в спортивном зале ДК «Химиков» 21 июня в 18:30. Для участия во встрече необходимо пройти регистрацию

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
Раис Татарстана поздравил медработников с профессиональным праздником
В Татарстане в начале недели прогнозируют 19 градусов тепла
На Дне молодежи в Челнах выступит The Limba
В Тукаевском районе при пожаре в частном доме погибли три человека
Сабантуй в Набережных Челнах посетили около 100 тыс. человек
Жителя Челнов будут судить за убийство сестры из-за дележки квартиры
В Казани прошел республиканский финал соревнований по футболу «Кожаный мяч»
Telegram и чат-боты становятся инструментами мошенников: как татарстанцев по-новому обманывают в сети
Telegram и чат-боты становятся инструментами мошенников: как татарстанцев по-новому обманывают в сети