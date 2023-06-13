Жителей Казани приглашают на обсуждения о преобразованиях ДК «Химиков»

В Дворце культуры «Химиков» в Казани пройдут обсуждения о преобразованиях культурного объекта. Об этом сообщило Министерство по делам молодежи Татарстана в своем Telegram-канале.

«Совсем скоро ДК Химиков начнет свою перезагрузку и станет точкой притяжения для молодежи всей республики. Приглашаем на общественные обсуждения, поделиться своими идеями», – отметили в Минмолодежи РТ.

Фото: © Telegram-канал Министерства по делам молодежи РТ

Мероприятие состоится в спортивном зале ДК «Химиков» 21 июня в 18:30. Для участия во встрече необходимо пройти регистрацию.