В Казани пройдёт День единения народов России и Белоруссии

Поручение на высоком организационном уровне провести мероприятия дал Раис РТ Рустам Минниханов. День единения народов России и Белоруссии отмечается 2 апреля.

28 лет назад именно в этот день президенты подписали договор «Об образовании Сообщества России и Белоруссии», что легло в основу взаимной интеграции стран.

«В учреждениях образования, культуры и молодежной политики необходимо сделать акцент на особой значимости Союзного государства в современных условиях», – обратил внимание Рустам Минниханов.