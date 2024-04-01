В Казани пройдёт День единения народов России и Белоруссии

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Город
1 апреля 2024  17:48
Автор:
Эндже Гарафиева

Поручение на высоком организационном уровне провести мероприятия дал Раис РТ Рустам Минниханов. День единения народов России и Белоруссии отмечается 2 апреля.

28 лет назад именно в этот день президенты подписали договор «Об образовании Сообщества России и Белоруссии», что легло в основу взаимной интеграции стран.

«В учреждениях образования, культуры и молодежной политики необходимо сделать акцент на особой значимости Союзного государства в современных условиях», – обратил внимание Рустам Минниханов.

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