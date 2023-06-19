 В Казани произошел пожар на улице Павлюхина, пострадал один человек
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В Казани произошел пожар на улице Павлюхина, пострадал один человек

Причина пожара устанавливается.

Город
19 июня 2023  08:25
Автор:
Роза Габитова

В Казани загорелась квартира на улице Павлюхина 101. Об этом сообщили в ГУ МЧС РФ по Татарстану. 

Сообщение о пожаре поступило вчера в 20:50. Но места происшествия выехали пожарные и обнаружили, что горят вещи на площади 2 кв. метров в квартире на четвертном этаже. В 21:09 они ликвидировали  открытое горение. 

При помощи маски спасаемого пожарные спасли четверых человек, в том числе двух детей. Одного пострадавшего мужчину с ожогами госпитализировали в республиканскую клиническую больницу. 

Причина возгорания устанавливается.

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