В Казани произошел пожар на улице Павлюхина, пострадал один человек

В Казани загорелась квартира на улице Павлюхина 101. Об этом сообщили в ГУ МЧС РФ по Татарстану.

Сообщение о пожаре поступило вчера в 20:50. Но места происшествия выехали пожарные и обнаружили, что горят вещи на площади 2 кв. метров в квартире на четвертном этаже. В 21:09 они ликвидировали открытое горение.

При помощи маски спасаемого пожарные спасли четверых человек, в том числе двух детей. Одного пострадавшего мужчину с ожогами госпитализировали в республиканскую клиническую больницу.

Причина возгорания устанавливается.