В Казани произошел пожар в подвале дома из-за горения вещей

В Казани в подвале многоэтажного дома произошел пожар из-за горения старых вещей. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Татарстану.

Сообщение о задымлении поступило в 7 часов вечера. На место прибыли пожарные и ликвидировали огонь.

Также из помещения при помощи маски спасаемого вынесли человека. Ему констатировали отравление продуктами горения и увезли в больницу, отметили в МЧС.

Площадь пожара составила один квадрный метр.

Ранее «КВ» сообщали, что в Татарстане возбудили уголовное дело после смерти мужчины и женщины от угарного газа.