В Казани произошла очередная ночная погоня правоохранителей за нарушителем

Госавтоинспекция Казани напоминает, что невыполнение законного требования сотрудника полиции не позволит избежать установленной законом ответственности. Ночью в 3 часа 30 минут на ул. Космонавтов экипажу ДПС на требование остановиться решил не подчиниться водитель автомобиль «БМВ Х5», без государственных регистрационных знаков. Автомобиль на большой скорости ехал по ул. Космонавтов в сторону П. Лумумбы. Экипажем ДПС было организовано преследование, во время которого водитель иномарки неоднократно нарушал требования сигналов светофора, тем самым создавал угрозу жизни и здоровью граждан.

На ул. Аделя Кутуя автомобиль был задержан, а у 35-ти летнего водителя были выявлены признаки опьянения. От прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения отказался. На нарушителя составлены административные материалы, машину забрали на спецстоянку.