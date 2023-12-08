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В Казани произошла очередная ночная погоня правоохранителей за нарушителем

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Город
8 декабря 2023  11:46
Автор:
Виктория Осинина

Госавтоинспекция Казани напоминает, что невыполнение законного требования сотрудника полиции не позволит избежать установленной законом ответственности. Ночью в 3 часа 30 минут на ул. Космонавтов экипажу ДПС на требование остановиться решил не подчиниться водитель автомобиль «БМВ Х5», без государственных регистрационных знаков. Автомобиль на большой скорости ехал по ул. Космонавтов в сторону П. Лумумбы. Экипажем ДПС было организовано преследование, во время которого водитель иномарки неоднократно нарушал требования сигналов светофора, тем самым создавал угрозу жизни и здоровью граждан.

На ул. Аделя Кутуя автомобиль был задержан, а у 35-ти летнего водителя были выявлены признаки опьянения. От прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения отказался. На нарушителя составлены административные материалы, машину забрали на спецстоянку.

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