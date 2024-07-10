В Казани произошло 177 ДТП, 5 из них с пострадавшими

news_top_970_100
Город
10 июля 2024  08:26
Автор:
Эндже Гарафиева

За прошедшие сутки в столице Татарстана произошло 177 дорожно-транспортных происшествий, 5 из которых с пострадавшими.

Среди них два наезда на пешеходов, в обоих случаях пешеходы вышли на проезжую часть на запрещающий сигнал светофора или из-за стоящего транспортного средства. Также произошло одно столкновение с  стоящим транспортным средством по причине превышения скорости, и два столкновения из-за несоблюдения дорожного знака и перестроения.

Полиция задержала 8 водителей в состоянии алкогольного опьянения и 3 водителя, не имеющих права управления транспортным средством. В отделы полиции по подозрению в совершении преступлений доставлены 6 граждан.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
Ильдар Бегишев из стал победителем республиканской премии Державина
В РТ в рамках операции «Чистый воздух» проверили 1,3 тысячи единиц транспорта
В Казани произошло 177 ДТП, 5 из них с пострадавшими
Казанское кафе «Карат» закрыто из-за отравления посетителя
В Telegram появился фейковый аккаунт главы Минземимущества РТ
В сети появилось первое фото маленького внука певца Салавата Фатхутдинова
Число утонувших в Татарстане за купальный сезон выросло на 29%
За год работы центра «Батыр» заключено 2,1 тысячи контрактов с Минобороны РФ