В Казани произошло 177 ДТП, 5 из них с пострадавшими

За прошедшие сутки в столице Татарстана произошло 177 дорожно-транспортных происшествий, 5 из которых с пострадавшими.

Среди них два наезда на пешеходов, в обоих случаях пешеходы вышли на проезжую часть на запрещающий сигнал светофора или из-за стоящего транспортного средства. Также произошло одно столкновение с стоящим транспортным средством по причине превышения скорости, и два столкновения из-за несоблюдения дорожного знака и перестроения.

Полиция задержала 8 водителей в состоянии алкогольного опьянения и 3 водителя, не имеющих права управления транспортным средством. В отделы полиции по подозрению в совершении преступлений доставлены 6 граждан.