В Казани произошло 179 ДТП

За сутки, 25 сентября, в Казани зарегистрировано 179 дорожно-транспортных происшествий. В двух ДТП зафиксированы пострадавшие. Это наезд на велосипедиста при повороте налево и столкновение с нарушением дистанции.

Сотрудниками ГИБДД задержаны 7 водителей в состоянии алкогольного опьянения и 3 водителя, управлявших транспортными средствами без прав.

5 человек доставлены в отделы полиции по подозрению в совершении преступлений, связанных с нарушением правил дорожного движения, сообщили в городской Госавтоинспекции.