В Казани произошло ДТП с участием автобуса

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Город
9 января 2025  16:10

В Казани утром на улице Завойского произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса и легкового автомобиля. По данным пресс-службы ПАТП-2, занимающегося пассажирскими перевозками, в результате инцидента никто не пострадал.  

Ранее выдвигалась версия, что водитель автобуса пытался совершить обгон, однако она не подтвердилась. Как уточнили в компании, автобус выполнял перестроение, но на встречную полосу не выезжал.  

Сотрудники ГИБДД и водитель автобуса не получали обращений за помощью от участников происшествия. Тем не менее, у автобуса было повреждено стекло. Точные причины аварии устанавливаются сотрудниками Госавтоинспекции Казани.

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