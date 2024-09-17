В Казани прокуратура добилась демонтажа опасной детской площадки

Жители дома №59 по улице Ибрагимова в Казани обратились с жалобой на неудовлетворительное состояние площадки, перенесенной из другого двора после реализации там программы благоустройства. Жильцы указывали на наличие торчащих гвоздей, прогнивших элементов конструкции, представляющих угрозу здоровью детей.

Представители управляющей компании, ответственной за содержание придомовой территории, заверяли в исправлении недочетов, однако, по итогам проверки, проведенной прокуратурой, было установлено, что площадка не подлежит ремонту и представляет реальную опасность для детей.

В результате вмешательства надзорного органа детская площадка демонтирована. Вопрос о возведении на данном месте новой, отвечающей всем нормам безопасности, игровой зоны находится на контроле прокуратуры, сообщили в пресс-службе ведомства.