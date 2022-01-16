 В Казани пропал 17-летний подросток-инвалид
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В Казани пропал 17-летний подросток-инвалид

Юноша нуждается в медицинской помощи.

Город
16 января 2022  15:38
Автор:
Николай Лукоянов

В Казани 15 января вышел из дома и не вернулся 17-летний Ратмир Болтушов. По данным поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», парень – инвалид и нуждается в медицинской помощи. Поиски подростка уже начались, сообщает ВГТРК.

Из примет: рост мальчика – 170 см, нормального телосложения, волосы черные, глаза карие.

Одет он был в темно-синюю куртку с капюшоном, темно-синюю кофту, черные спортивные штаны, серые кроссовки и черную шапку.

Если кто-то знает местоположение мальчика или видел его, просьба обратиться на номер горячей линии: 8 (800) 700-54-52, или на 112.

Телефон инфорга поиска: 89272422463.

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