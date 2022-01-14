В Казани пропал десятилетний мальчик. Об этом сообщает добровольческое объединение, занимающееся поиском пропавших без вести людей «Лиза Алерт».

Ребенок 13 января вышел из дома в школу, но обратно не вернулся. Мальчика зовут Владислав Хасанов, его рост 144 сантиметра, волосы светло-русые, глаза голубые.

Пропавший был одет в черную куртку, черные классические брюки, черные ботинки и темно-синюю шапку. Из дома выходил с синим школьным рюкзаком с принтом «мяч».

Людям, имеющим какую-либо информацию о местонахождении мальчика сообщать по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.