В Казани прорвало трубу с кипятком на парковке ЖК «Голливуд»

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Город
15 июля 2024  10:03
Автор:
Эндже Гарафиева

В элитном жилом комплексе «Голливуд» в Казани прорвало трубу с кипятком, из-за чего в подземной парковке образовался настоящий «водопад» кипящей воды.

Жильцы ЖК делятся в соцсетях фотографиями с места происшествия, где машины буквально «варятся» в кипятке.

«Там потоп, машина стоит и на нее водопад горячей воды просто льется уже час», – пишет казанец в чате жильцов.

Фото: © чат жителей ЖК «Голливуд»

Один из автомобилей оказался в эпицентре этого «апокалипсиса». Вода залила салон, а отвалившийся кран разбил лобовое стекло. Водителю пришлось забираться в машину через багажник, чтобы отогнать ее от потока кипятка. Собственник уже оценил ущерб в 50 тысяч рублей.

Пока что ситуация не решена, второй комплекс остался без воды, а приехавший слесарь не смог устранить неполадки. Жильцы «Голливуда» в шоке, и многие задаются вопросом, как в таком престижном ЖК могла произойти такая авария.

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